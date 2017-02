Östersund: Misshandlad på Frösöbron

En man i 20-årsåldern blev vid tretiden misshandlad av några för honom okända gärningsmän på Frösöbron. Polisen har varit på platsen och tagit upp en anmälan gällande misshandel. Den misshandlade mannen kördes av polispatrullen till sjukhus med skador i ansiktet.

