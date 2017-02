Gävle: Bandvagn körde ner busskur

Straxt före fem i morse fick Regionledningscenralen samtal om en bandvagn som var ute och åkte i Brynäs. Polis skickades till platsen och anträffade fordonet som stoppats av ett vittne. Bandvagnen har bland annat kört sönder en busskur. Föraren, född 1959, var berusad och misstänks för rattfylleri, olovlig körning, skadegörelse samt brott mot knivlagen. En passagerare misstänks för tillåtande av rattfylleri.

