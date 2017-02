Malmö: Flera beskjutna

Flera uppringare berättar om en misstänkt skottlossning på Eriksfältsgatan varifrån flera höga smällar hörts. Polis skickas till platsen för kontroll och anträffar tre unga män/pojkar i 18-årsåldern som säger sig ha blivit beskjutna men inte träffade. Platsen spärras av och en vapenhund anträffar flera tomhylsor. Tekniker kommer under lördagsmorgonen att göra en teknisk undersökning på brottsplatsen. Ärendet rubriceras inledningsvis som försök till mord. Vittnesuppgifter, tips och andra uppgifter mottages tacksamt via telefonnummer 114 14.

Both comments and pings are currently closed.