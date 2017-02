Riksgränsen: Lavin gick i Vassijaure

En lavin gick vid 15-tiden i Vassijaure. De som larmade om lavinen hade sett personer i anslutning till lavinen innan lavinen gick. I nuläget är det oklart om någon person har dragits med i lavinen. Fjällräddare med pejl samt lavinhundar är på plats och söker i lavinområdet som är ca 10meter brett och 100-150m långt. Så här långt har varken pejling eller hundar markerat att någon person skall vara fast i lavinen.

Polisen önskar komma i kontakt med 3 män som observerats vid gamla folkets hus i Vassijaure mellan kl 15-15:30 och som då kom från området där lavinen gått. Det var 2st skidåkare och en snowboard-åkare i 30-40-årsåldern, eventuellt kan dessa vara de personer som anmälaren sett i anslutning till att lavinen gick. Ring polisen på 114 14, begär ledningscentralen för Region Nord.

