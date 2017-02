Ljungbyhed: Trafikolycka på Klostergatan

Sent på lördagskvällen larmades räddningstjänst flera ambulanser och polis till Klostergatan i Ljungbyhed där en EPA-traktor och en personbil hade kolliderat. Båda fordonen fick kraftiga skador och fick bärgas från platsen. En lyktstolpe blev nedkörd i samband med olyckan vilket orsakade ett strömavbrott och mörkläggning på platsen. Någon person klagade på nack och ryggsmärtor, men bedömdes av ambulanspersonalen efter kontroll som att de inte behövde åka med till sjukhuset. Klostergatan var helt avstängd i båda riktningarna under räddnings- och bärgningsarbetet.

