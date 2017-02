Umeå: Kvinna gripen för våld mot tjänsteman

En kvinna i 25-årsåldern greps i natt misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd sedan hon slagit en ordningsvakt och gjort motstånd mot polispatrullen som sedan omhändertog henne enligt lagen om omhändertagande av berusade personer vid Renmarkstorget i Umeå. Den misstänkte kommer att förhöras på polisstationen när hon nyktrat till.

