Lindesberg: Singelolycka vid Gusselby

En singelolycka där en bil kört av vägen och voltat inträffade på eftermiddagen på riksväg 68 nära Gusselby utanför Lindesberg. En kvinna är avförd till Lindesbergs sjukhus med okända skador uppger polisen.

