Norrköping: Brand på Haga och Hageby

Kl 23.19 larmades polis till motionsanläggningen i Hageby i närheten av ridhuset med anledning av att räddningstjänsten fått in ett brandlarm. Någon okänd har anlagt en brand som mycket väl kunnat spridit sig och blivit omfattande. En förundersökning gällande Mordbrand är inledd. Teknisk undersökning kommer att genomföras vid ett senare tillfälle uppger polisen på sin sida. En minut senare kl. 23.20 inkom larm om brand på Breda Vägen. Någon form av anlagd brand i fastighetens källare. Det är den fjärde gången på kort tid som det brinner på Breda Vägen.

