Täby: Bil exploderade

Polis fick straxt efter midnatt in samtal om smällar i ett bostadsområde i Täby. Det visade sig att en detonation skett i ett fordon. Fordonet som utsattes för detonationen ägs eller disponeras av en polisanställd. Tekniker och bombtekniker till platsen för att undersöka fordonet. Polis har inlett förundersökning avseende allmänfarlig ödeläggelse.

Both comments and pings are currently closed.