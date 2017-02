Enköping: Trafikolycka på E18

En lastbil och en personbil har kolliderat på E18 straxt öster om Grillby. Det råder begränsad framkomlighet vid platsen och räddningsenheter är på väg. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ha skadats allvarligt vid händelsen.

