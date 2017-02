Hudiksvall: Misstänkt våldtäkt

En misstänkt våldtäkt har anmälts till polisen och den inträffade på morgonen i en lägenhet. En 23 årig kvinna anmälde en våldtäkt som ska ha inträffat när hon hade en bekant med sig hem över natten. Den 26-åriga mannen greps och hördes i ärendet. Efter förhöret beslutade åklagare att frige mannen men brottsmisstankarna kvarstår.

