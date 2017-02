Sunne: Kvinna försvunnen

​En 42-årig kvinna är försvunnen från Gylleby behandlingshem i Sunne. Hon sågs senast igår kväll söndag vid 22:30 tiden. Klockan 08:00 under måndagsmorgonen saknades kvinnan. Kvinnan beskrives som 163 centimeter lång, mellanblond med mörkt underhår, normal kroppsbyggnad. Klädsel oklar, eventuellt kan kvinnan vara tunnklädd.Beslut har tagits om eftersök av kvinnan enligt lagen om statlig räddningstjänst.

