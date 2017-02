Kinda: Trafikolycka på Ulrikavägen

Vid 17-tiden inträffade en trafikolycka på länsväg 588 vid Tjärstad på Ulrikavägen i Rimforsa. Två personbilar ska ha kolliderat. Fyra personer ska varit inblandade. Det ska varit mycket halt på platsen. Det finns inga uppgifter hur det gick för de som färdades i fordonen.

