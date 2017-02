Göteborg: Stort bråk vid Lilla Bommen

Polisen fick tidigare ikväll in ett larm om att det pågick ett bråk vid Lilla Bommen. Troligen några yngre män/killar som möjligen även har kniv. Nya vittnen uppgav att minst en av de involverade är skadad, möjligen av kniv. Det framkommer även att det kan ha varit så många som 30-40 yngre killar på platsen. Polis och ambulans larmades till platsen.

En skadad återfinns vid hållplats Lilla Bommen, han förs till Sahlgrenska sjukhuset med okända skador, möjligen allvarligt. Det finns uppgifter om ytterligare skadade som sprungit mot Nordstan. En skadad återfinns i området han uppges vara 14 år och han förs till Östra sjukhuset. Förundersökning med rubricering grov misshandel inleds. Polisen har ingen klar bild av vad som inträffat och vem som kan vara misstänkt i nuläget. Totalt har två yngre män hittats skadade. Bilden av händelsen är oklar. Förhör med de involverade kommer att genomföras. Det finns uppgifter om en tredje skadad som inte återfunnits skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.