Västerås: Fem till sjukhus efter bråk

Fem personer har förts till sjukhus ikväll efter ett bråk vid centralstation i Västerås. Enligt uppgifter ska tre av de inblandade ha knivskador. En av de knivskurna ska vara allvarligt skadad, enligt polisen. Tre av de skadade personerna har gripits misstänkta för två fall av grov misshandel och ett försök till dråp.

