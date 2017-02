Eksjö: Stal lastbilsdäck

Kl.03.24 greps en man född 78 för stöld av lastbilsdäck. Det var vid en fordonskontroll på riksväg 34 strax utanför Eksjö som polismännen observerade två stycken nya lastbilsdäck i fordonet. Polismännen kontrollerade intilliggande firmor och kunde med hjälp av spår i snön härleda vart däcken kom ifrån skriver polisen på sin sida.

