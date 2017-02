Halmstad: Brand i villa

Polis och räddningstjänst larmades på morgonen till Steninge med anledning av att det ska brinna i en villa. Villan var helt övertänd när räddningstjänsten anlände. De kommer låta villan brinna ner. I nuläget finns det inga indikationer på att någon befunnit sig i huset. Vad som orsakat branden är okänt och platsen kommer att spärras av i avvaktan på teknisk undersökning.

Both comments and pings are currently closed.