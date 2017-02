Växjö Singelolycka på Ljungsåkravägen

Räddningsenheter kallades på förmiddagen till Ljungsåkravägen med anledning av att en skåpbil har kört av vägen i närheten av Högalund. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

