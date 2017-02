Malmö: En omkom i lägenhetsbrand

Polis, ambulans och räddningstjänst kallades på förmiddagen till en lägenhet på Kristianstadsgatan med anledning av en brand i en lägenhet. Enligt uppgift från räddningstjänsten ska det varit en fullt utvecklad brand. En person anträffades i lägenheten avliden. Kriminaltekniker är beställda till platsen för att utreda en eventuell brandorsak.

