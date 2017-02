Stenungsund: Här grips tjuven på toaletten



Längs med E6 i Bohuslän är det tyvärr vanligt med inbrott i lastbilar. Senast förra veckan skars kapell upp på en lastbil på Spekeröds rastplats och tidigare har teknik te x ipad stulits för miljoner här medan chaufförerna har sin lagstadgade vila. Men i natt åkte två tjuvar dit….

På tisdagskvällen kom larm om inbrott i en lastbil på Spekeröd rastplats. När polisen kom kunde en person gripas men den andra avvek. Helikopter och hundpatrull sattes in i sökandet och spåren ledde till slut fram till en av toaletterna på rastplatsen. Dörren var låst och trots dialog öppnades inte dörren. Efter nästan två timmar i – 5 grader öppnades dörren med hjälp av en kofot och en man som fanns där inne kunde gripas. Nu är två personer gripna och förhör och utredning tar vid. Antagligen har de båda männen fler inbrott i lastbilar på sitt samvete..



Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto

