Malmö: Person skjuten

En person anträffades i natt skjuten på Roskildevägen vid Pildammsparken i Malmö. Polisen fick vid tvåtiden in flera samtal om att man hört skottlossning från området. Den skottskadade fördes i ambulans till sjukhus med oklara skador och platsen spärrades av för teknisk undersökning.

