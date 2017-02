Haninge: En skadad i singelolycka

En person fick på morgonen föras till sjukhus med lindrigare skador i samband med en singelolycka på riksväg 73 söder om Handen. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska föraren ha väjt för något föremål som låg på vägbanan.

