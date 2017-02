Eskilstuna: Brand i villa

Räddningstjänsten larmades vid femtiden till Hedensö, Näshulta där det börjat brinna i en villa. Enligt uppgifter ska övervåningen på villan varit övertänd när räddningsenheterna kom på plats. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

