Sigtuna: Inbrott på företag i Rosersberg

Tjuvarna bröt sig i natt in på ett företag i Rosersbergs industriområde. Enligt polisen ska gärningsmännen som färdades i två fordon ha fått med sig gods från platsen. Vid flykten slängdes även fotanglar ut. Flera polispatruller samt även helikopter deltog i sökandet dock utan resultat.

