Växjö: Trafikolycka på riksväg 27

En trafikolycka inträffade straxt före sju på riksväg 27 nära Ingelstad söder om Växjö. Enligt uppgifter ska en lastbil och en personbil ha kolliderat. Det finns inga uppgifter om hur det gått för de som färdats i fordonen.

