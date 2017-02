Gävle: Person anträffad mördad

En anmälare ringde på morgonen till polisen och berättade att man har hittat en livlös kropp intill en cykelbana i Sätra. Platsen är intill Rävpasset. Anmälaren berättade att det var blod på platsen. Polisen skickade tre patruller inledningsvis till platsen tillsammans med ambulans. Ambulanspersonal konstaterade på plats att kroppen tillhör en man och att han avlidit.

Polisen har polistekniker, polishundförare och personal för att utreda vad som har skett på plats och önskar få in iakttagelser och tips från allmänheten kring området Rävpasset i Sätra. Man lämnar sina tips till polisen på telefon 114 14.

Polisen har rubricerat ärendet som ett mord klockan 09:12 efter att tekniker har undersökt kroppen och brottsplatsen.

