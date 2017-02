Norrköping: Vinglig färd stoppades

Polisen kontaktades av ett flertal trafikanter vid 20-tiden ikväll som observerat en personbil som framförts vingligt och trafikfarligt på E4:an norrgående nära Norrköping. Vittnen låg efter bilen som ska ha svängt av från E4:an in mot Klockaretorpet och senare mot mässhallarna. Det aktuella fordonet ska ha framförts med punktering och bland annat kört på fel sida om refuger. Ett flertal polispatruller åkte mot platsen och kunde där genom prejning få stopp på fordonet. Föraren, en man i 30-årsåldern, belades med handfängsel. Mannen omhändertogs av polis för att genomgå provtagning och förhör då det inte kunde uteslutas att han kunde vara påverkad av alkohol eller droger. Mannen kan även misstänkas för vårdslöshet i trafik. Ingen person ska ha skadats vid tillfället.

