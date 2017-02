Lycksele: Brand på asylboende

En brand inträffade ikväll på asylboende i centrala Lycksele. Flera personer är förda med ambulans till sjukhus uppger polisen. Brandplatsen är avspärrad och en förundersökning är inledd, mordbrand alternativt allmänfarlig vårdslöshet. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

