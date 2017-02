Västerås: Kiosk utsatt för rån

En ensam gärningsman rånade under kvällen Östermalmskiosken på Mimergatan i Västerås. Gärningsmannen hade någon form av vapen och hotade personal. I nuläget oklart om gärningsmannen fått med sig något. Polis är på plats och jobbar i ärendet. Tips om everntuell gärningsman kan lämnas till polisen på 114 14.

