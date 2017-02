Norrköping: Smartoteket invigt!



För att ge alla norrköpingsbor tips om smarta hjälpmedel för att främst hjälpa äldre eller människor med någon funktionsbegränsning så har Vård & Omsorgsnämnden i Norrköping öppnat en utställning där man kan få tips. Det kan vara små hjälpmedel men också tips för bostadsanpassning. För några år sedan var en lägenhet i Ljura, i projektet Bo Vital, demonstrationsplats för motsvarande hjälpmedel, men nu är Smartoteket permanent inrymt i före detta Handelsbankens lokaler på Drottninggatan. Centralt läge med bra kommunikationer och som alla kan besöka.



Verksamheten har rådgivare på plats ett par dagar i veckan och finns i anslutning till omsorgsverksamhetens försäljningsbutik ”Butik Makalös”. Alla är välkomna för tips och rådgivning.



Det finns många exempel på praktiska hjälpmedel, från exempelvis fåtöljer och klockor till garderob med fjärrkontrollerad klädstång.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg invigde på torsdagen verksamheten som egentligen varit på plats en tid, men som nu är mogen för att officiellt öppnande. I anslutning till lokalerna har nämnden också lokaliserat ett antal andra verksamheter. Text & foto: Sven Åke Molund

