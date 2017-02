Skillingaryd: Flera lastbilar i diket

Flera lastbilar körde i natt av vägen på E4 norr om Skillingaryd. Trafikverket räknade med att det kommer att råda begränsad framkomlighet flera timmar vid platsen under bärgning och saneringsarbetet. Det finns inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.