Gävle: Vin stals vid inbrott

En restaurang på Södra Skeppsbron i Brynäs, Gävle drabbades i natt av inbrott. Inbrottstjuven hade krossat ett fönster och tog sig in i restaurangen och stal några flaskor vin. När polis och väktare kom till platsen hade inbrottstjuven försvunnit uppger polisen på sin sida.

