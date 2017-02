Norrköping: Singelolycka på riksväg 55

En singelolycka inträffade på morgonen på riksväg 55 i höjd med Loddby norr om Norrköping. Föraren ska enligt de första uppgifterna kunnat ta sig ur fordonet själv och det är oklart om denne ådragit sig några skador.

