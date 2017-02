Söderköping: Trafikolycka på Industrigatan

En trafikolycka har inträffat på Industrigatan i Eriksvik, Söderköping. Ingen person uppges ha skadats men det har uppstått läckage från minst ett av fordonen så räddningstjänsten har kallats till platsen för att sanera vägbanan.

