Skurup: Minst en död i villa

Polis och ambulans larmades på förmiddagen till Skivarp utanför Skurup med anledning av att man anträffat minst en död i en villa. Då omständigheterna kring händelsen är oklara budas tekniker till platsen. Polis arbetar för tillfället med utredningsåtgärder på platsen för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som har inträffat.

