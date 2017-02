Helsingborg: Trafikolycka på Industrigatan

En trafikolycka mellan en personbil och en lastbil har inträffat i korsningen av Industrigatan och Strandbadsgatan i Helsingborg. Ambulans och räddningstjänst har precis kommit på plats och det finns för närvarande inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

