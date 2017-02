Örkelljunga: Lastbil med släp av vägen

Utryckningsfordon kallades på eftermiddagen till E4 precis norr om trafikplats Ljungaskog i södergående riktning med anledning av att en lastbil med släp gått av vägen. Skadeläget är okänt i nuläget. Det är okänt hur trafiken påverkas på platsen uppger polisen på sin sida.

