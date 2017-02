Norrköping: Singelolycka på riksväg 55

En singelolycka har inträffat på väg 55 straxt norr om Näknakorset i höjd med sjön Näknen. Fem personer ska vara inblandade i olyckan och samtliga uppges ha kunnat ta sig ur fordonet. Räddningsenheter är på väg och olyckan ska ha inträffat i södergående körfält.

