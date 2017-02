Nybro: Trafikolycka på riksväg 25

En trafikolycka har inträffat på riksväg 25 straxt öster om Nybro. Utryckningsfordon är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de inblandade. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska sex personer vara inblandade i olyckan.

