Kristianstad: Rån mot butik

Polis larmades ikväll till en livsmedelsbutik på Skolgatan i Kristianstad med anledning av ett väpnat rån. Personal har hotats med ett pistolliknande föremål av två gärningsmän, som på så sätt tvingar till sig kontanter och tobak. De försvinner därefter från platsen. Personalen fick inga fysiska skador i samband med rånet uppger polisen.

