Karlstad: Singelolycka på riksväg 61

En singelolycka har inträffat på riksväg 61 nära Bergviksmotet utanför Karlstad. Räddningsenheter är på väg till platsen och det är oklart om någon har skadats då fordonet kört av vägen och hamnat i diket.

