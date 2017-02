Helsingborg: Större polisinsats i Ödåkra

En större polisinsats pågår i Ödåkra med anledning av ett grovt brott uppger polisen. Flera polisenheter arbetar på platsen samt även polishelikopter är i området. Eventuellt kan det röra sig om någon skottlossning och ett stort område har spärrats av. Någon ytterligare information om händelsen lämnar polisen i nuläget inte ut.

Both comments and pings are currently closed.