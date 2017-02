Helsingborg: Person anträffad skottskadad

Uppdatering: Enligt de senaste uppgifterna uppger polisen nu att man anträffat en person skottskadad utomhus i Ödåkra utanför Helsingborg. Den skadade ska ha varit vaken och kontaktbar när denne fördes i ambulans till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.