Malmö: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades straxt efter midnatt till Lockarpsvägen i Lockarp i Malmö där minst en personbil börjat brinna. Enligt uppgifter ska fordonet ha stått nära en byggnad men det är oklart om branden ska ha spridit sig till denna.

