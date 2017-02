Uppvidinge: Singelolycka norr om Fröseke

En singelolycka inträffade straxt före halv två på länsväg 941 norr om Fröseke väster om Alstermo. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska föraren ha färdats ensam i fordonet ha varit ur när räddningsenheter kom på plats och det är oklart om denne behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.