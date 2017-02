Malmö: Rökutveckling i trapphus

Räddningstjänsten larmades i natt till en bostadsfastighet på Hålsjögatan i Malmö där man kände röklukt i ett trapphus. Man kunde dock inte lokalisera någon rök och hörde heller ingen brandvarnare som ljöd. Det är i skrivande stund oklart vad som orsakat lukten.

