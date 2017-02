Trelleborg: Svår olycka på väg 108

En svår olycka inträffade straxt efter midnatt på länsväg 108 utanför Trelleborg. Enligt de första uppgifterna ska två fordon ha frontalkolliderat och minst en person ska ha klämts fast. Uppdatering: Polisen uppger senare att ett tredje fordon väjer ner i diket i samband med olyckan. Fyra personer har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är mycket allvarligt för några av de inblandade.

