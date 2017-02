Arboga: Villabrand på Mandolinvägen

Räddningstjänst och polis larmades i natt till en villabrand på Mandolinvägen i Arboga. Enligt de initiala uppgifterna så ska villan vara helt övertänd och räddningstjänsten arbetar med släckning. Ingen person ska finnas kvar i byggnaden.

