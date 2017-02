Kungälv: Brand i lastbil

Räddningstjänsten fick straxt före halv fyra rycka ut till Arntorp i Kareby utanför Kungälv där en lastbil börjat brinna vid en lastbilstvätt. Enligt uppgifter skulle det stå flera lastbilar och även tankbilar nära det brinnande fordonet.

Both comments and pings are currently closed.