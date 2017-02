Malung: Frontalkrock på riksväg 66

En frontalkrock inträffade straxt före fem på riksväg 66 nära Torgås norr om Lima. Enligt uppgifter ska åtta personer vara inblandade i olyckan. Flera ambulanser samt även helikopter kallades till platsen. Ambulanshelikoptern ska dock återvänt till Mora straxt efter start. I skrivande stund finns det ännu inga uppgifter om hur det gått för de inblandade. Vägen vid olycksplatsen stängdes av helt under räddningsarbetet.

